RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Запам'ятайте число 79, - Зеленський звернувся до європейців

Автор: Марія Кучерявець

Президент Володимир Зеленський звернувся до європейців із закликом запам'ятати число 79. Адже стільки дітей в нашій країні загинули за час війни Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення глави держави до італійського народу.

Президент подякував громадянам Італії за те, що виходять на площі й підтримують Україну.

Також Зеленський закликав запам'ятати число 79. Зокрема, саме скільки дітей загинуло під час війни Росії проти України.

"Я прошу зараз кожного з вас, на кожній площі запам'ятати одне число - 79. Ви зрозумієте, що це означає. Я розкажу вам зараз, що це означає для нашого життя для кожного з нас...", - сказав Зеленський.

До того ж він зауважив, що "українці переживають страшну війну. Європа такої війни не бачила з часів Другої світової війни".

"Ми цю війну не починали. Росія жорстоко вдерлася на українську землю", - додав Зеленський.

Раніше ми повідомляли, що Зеленський розповів, як Європа може допомогти Україні.

Також ми писали, що Зеленський вперше озвучив втрати українських військових.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийВійна Росії проти України