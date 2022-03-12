Запам'ятайте число 79, - Зеленський звернувся до європейців

Президент подякував громадянам Італії за те, що виходять на площі й підтримують Україну.

Також Зеленський закликав запам'ятати число 79. Зокрема, саме скільки дітей загинуло під час війни Росії проти України.

"Я прошу зараз кожного з вас, на кожній площі запам'ятати одне число - 79. Ви зрозумієте, що це означає. Я розкажу вам зараз, що це означає для нашого життя для кожного з нас...", - сказав Зеленський.

До того ж він зауважив, що "українці переживають страшну війну. Європа такої війни не бачила з часів Другої світової війни".

"Ми цю війну не починали. Росія жорстоко вдерлася на українську землю", - додав Зеленський.



