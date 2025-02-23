Запобігли замаху на Зеленського та Буданова. СБУ викрила 102 агентурні мережі

"В частині російських спецслужб, які реально не сплять, я можу сказати наступне - у нас за три роки виявлено 102 агентурних мережі ворожі, серед яких топові мережі", - сказав Малюк.

За словами голови СБУ, серед викритих агентурних мереж є ті, які планували ліквідувати нашого президента України Володимира Зеленського.



Також Малюк розповів, що на Великдень російські агенти хотіли організувати замах на керівника ГУР генерала Кирила Буданова. Він зазначив, що виконавцями були високопосадовці Управління державної охорони, а керували операцією з Луб'янки у Москві.

"Були нами затримані (виконавці, - ред.) на стадії завершеного замаху цього злочину. Це був справжній провал, Путін після цього знімає очільника 5 служби ФСБ генерала Беседу, і у нас в матеріалах офіційно задокументовані куратори України від ФСБ - Перлін і весь його відділ, які прямо ставили задачу, платили за це гроші, але гроші в дійсності платили нам під контроль за вчинення злочину", - заявив Малюк.