Запобігли замаху на Зеленського та Буданова. СБУ викрила 102 агентурні мережі

СБУ за три роки війни викрила 102 агентурні мережі ворога. Деякі з них готували замахи на президента Володимира Зеленського і керівника ГУР Міноборони Кирила Буданова.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову СБУ Василя Малюка під час форуму "Україна. Рік 2025".
"В частині російських спецслужб, які реально не сплять, я можу сказати наступне - у нас за три роки виявлено 102 агентурних мережі ворожі, серед яких топові мережі", - сказав Малюк.
За словами голови СБУ, серед викритих агентурних мереж є ті, які планували ліквідувати нашого президента України Володимира Зеленського.
Також Малюк розповів, що на Великдень російські агенти хотіли організувати замах на керівника ГУР генерала Кирила Буданова. Він зазначив, що виконавцями були високопосадовці Управління державної охорони, а керували операцією з Луб'янки у Москві.
"Були нами затримані (виконавці, - ред.) на стадії завершеного замаху цього злочину. Це був справжній провал, Путін після цього знімає очільника 5 служби ФСБ генерала Беседу, і у нас в матеріалах офіційно задокументовані куратори України від ФСБ - Перлін і весь його відділ, які прямо ставили задачу, платили за це гроші, але гроші в дійсності платили нам під контроль за вчинення злочину", - заявив Малюк.
Ще у травні 2022 року президент України заявляв, що було 10 замахів на його життя від початку повномасштабного вторгнення Росії. У березні 2024 року Зеленський говорив про понад 10 спроб замахів.
Також у травні 2024 року СБУ викрила агентів РФ, які готувала вбивство Зеленського, керівників СБУ та ГУР. В рамках справи встановили причетність високопосадовців одного з департаментів Управління держохорони.
Нещодавно президент розповів про замахи на нього на початку повномасштабної війни. За його словами, під час однієї зі спроб в Офісі президента загинули люди.
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