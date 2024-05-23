Запобігає фотостарінню та знижує ризик раку: кому та коли потрібно використовувати SPF

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Які загрози приховує сонце та як допоможе SPF

Вплив сонця на нашу шкіру є канцерогенним, тобто таким, що збільшує ризик утворення раку. Окрім онкологічних захворювань, сонце здатне пришвидшувати старіння, призводити до пігментації на шкірі, загострювати деякі хронічні захворювання.

Знизити ці ризики допомагають сонцезахисні креми. Так, регулярне щоденне використання сонцезахисного крему із захисним фактором 15 може знизити ризик розвитку плоскоклітинного раку приблизно на 40% і меланоми на 50%.

Ультрафіолетові промені, які досягають поверхні Землі, поділяють на дві групи - А і B.

Короткі UVB-промені можуть травмувати лише верхні шари шкіри. Найбільшу небезпеку вони становлять у період активного сонячного випромінювання - з 10 ранку до 16-ї. Сонцезахист, який захищає лише від променів B-спектра, може запобігти сонячному опіку, але не вбереже шкіру від передчасного старіння.

UVA-промені, відповідальні за засмагу, проникають значно глибше та завдають шкоди колагеновим та еластиновим волокнам. Як наслідок - шкіра швидше втрачає пружність та еластичність, починає провисати, вкривається зморшками та довше відновлюється.

Сонцезахисти, що оберігають шкіру від UVA- та UVB-променів, називають захистом широкого спектра.

Де знайти такий засіб:

з написом Broad Spectrum;

за позначкою UVA + UVB або UVA у кружечку;

за приміткою PA+ поруч з індексом SPF. Кількість плюсів після PA відповідає рівневі захисту шкіри від UVA-променів (чотири плюси - максимально можливий).

Кому необхідно використовувати сонцезахист

Користуватись сонцезахисним кремом варто чоловікам, жінкам та дітям старше за 6 місяців. Навіть якщо засмага до вас "не чіпляється" все одно варто наносити "санскрін".

Виняток - діти до піврічного віку, бо їхня шкіра дуже чутлива, їх слід тримати подалі від сонця або максимально затіняти.

Як обрати сонцезахисний засіб

При виборі сонцезахисті варто надати перевагу тому, який вас влаштовує і який ви точно будете використовувати регулярно. Якщо ви перебуваєте в приміщенні більшу частину дня з короткими інтервалами на сонці, то можете використовувати сонцезахисний крем з SPF 15 або вище.

Якщо ви проводите багато часу на свіжому повітрі під сонцем, то вам потрібен сонцезахисний крем SPF 30 або вище.

Зауважимо, що чим вищий індекс SPF, то більше ультрафіолету блокує засіб. Наприклад:

SPF 15 нейтралізує 93% UVB-променів,

SPF 50 - 98%.

Водночас жодна косметика із SPF не здатна убезпечити шкіру від 100% променів.

ВООЗ рекомендує до використання засоби з індексом SPF 15+, тим часом. як американська академія дерматології радить починати із SPF 30.

Майте на увазі, що індекси SPF не сумуються. Тобто якщо Ви нанесли сонцезахисний флюїд із SPF 30 і тональний крем із SPF 20, загальний захист буде дорівнювати 30, а не 50.

Фізичні чи хімічні: як розібратись в фільтрах SPF

Сонцезахисні засоби поділяються на хімічні та фізичні за класом діючої речовини.

Хімічні фільтри проникають углиб шкіри та поглинають сонячні промені наче губка. Такі "санскріни" прозорі, легко вбираються, але можуть викликати подразнення на чутливій шкірі. Найпопулярніші хімічні фільтри - октокрілен, оксібензон, октісалат і авобензон.

Фізичні або мінеральні фільтри - діоксид титану та оксид цинку - відбивають сонячні промені від поверхні шкіри.

Як правило, вони дещо вибілюють шкіру та залишають на ній наліт. Косметику з мінеральними фільтрами можна використовувати навіть на чутливій шкірі. Вони є найбільш протестованими, рекомендованими для використання у першу чергу. До того ж саме фізичні фільтри рекомендовані для нанесення на дитячу шкіру.

Як користуватись сонцезахистом

Найперше, що варто враховувати незалежно від засобу - не шкодуйте його при нанесенні. "Санскрін" потрібно нанести за 20-30 хв до виходу на сонце, а також поновлювати його час від часу.

Зазвичай рекомендується оновлювати SPF кожні 2-3 години. Однак тут може постати питання, що робити, якщо на обличчі є макіяж, а дві години вже минули. В такому випадку можна скористатись сонцезахистом у вигляді спеціальної пудри чи спрею.

Зауважте, що кремом потрібно ретельно мазати усі ділянки, що не захищені одягом: обличчя, вуха, шия, руки та ноги; Крім того, обов'язково варто повторно наносити крем після купання, адже значна частина засобу може змитись водою.

Зауважимо, що шкіра дитини чутливіша, ніж у дорослих та потребує більшого захисту. Дітям до 6 місяців потрібно максимально уникати сонячних променів, особливо з 10:00 до 16:00, коли сонце дуже агресивне.

Для дітей варто використовувати креми лише з фізичними фільтрами.

Стежте за терміном придатності. На тюбику чи пляшці є спеціальна позначка - відкрита баночка з кришкою, на якій вказано 3м, 6м, 12м тощо. Літера "м" розшифровується як місяць. Ця позначка вказує, скільки крем буде придатний після першого використання.