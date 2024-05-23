Предотвращает фотостарение и снижает риск рака: кому и когда нужно использовать SPF

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Какие угрозы скрывает солнце и как поможет SPF

Влияние солнца на нашу кожу является канцерогенным, то есть таким, что увеличивает риск образования рака. Кроме онкологических заболеваний, солнце способно ускорять старение, приводить к пигментации на коже, обострять некоторые хронические заболевания.

Снизить эти риски помогают солнцезащитные кремы. Так, регулярное ежедневное использование солнцезащитного крема с защитным фактором 15 может снизить риск развития плоскоклеточного рака примерно на 40% и меланомы на 50%.

Ультрафиолетовые лучи, которые достигают поверхности Земли, разделяют на две группы - А и B.

Короткие UVB-лучи могут травмировать только верхние слои кожи. Наибольшую опасность они представляют в период активного солнечного излучения - с 10 утра до 16-ти. Солнцезащита, которая защищает только от лучей B-спектра, может предотвратить солнечный ожог, но не убережет кожу от преждевременного старения.

UVA-лучи, ответственные за загар, проникают значительно глубже и наносят вред коллагеновым и эластиновым волокнам. Как следствие - кожа быстрее теряет упругость и эластичность, начинает провисать, покрывается морщинами и дольше восстанавливается.

Солнцезащитные средства, предохраняющие кожу от UVA- и UVB-лучей, называют защитой широкого спектра.

Где найти такое средство:

с надписью Broad Spectrum;

по отметке UVA + UVB или UVA в кружочке;

по примечанию PA+ рядом с индексом SPF. Количество плюсов после PA соответствует уровню защиты кожи от UVA-лучей (четыре плюса – максимально возможный).

Кому необходимо использовать солнцезащиту

Пользоваться солнцезащитным кремом следует мужчинам, женщинам и детям старше 6 месяцев. Даже если загар к вам "не придирается" все равно стоит наносить "санскрин".

Исключение - дети до полугодового возраста, потому что их кожа очень чувствительна, их следует держать подальше от солнца или максимально затенять.

Как выбрать солнцезащитное средство

При выборе солнцезащиты стоит отдать предпочтение той, которая вас устраивает и которую вы точно будете использовать регулярно. Если вы находитесь в помещении большую часть дня с короткими интервалами на солнце, то можете использовать солнцезащитный крем с SPF 15 или выше.

Если вы проводите много времени на свежем воздухе под солнцем, то вам нужен солнцезащитный крем SPF 30 или выше.

Заметим, что чем выше индекс SPF, тем больше ультрафиолета блокирует средство. Например:

SPF 15 нейтрализует 93% UVB-лучей,

SPF 50 - 98%.

В то же время, ни одна косметика из SPF не способна обезопасить кожу от 100% лучей.

ВОЗ рекомендует использовать средства с индексом SPF 15+, тем временем. как американская академия дерматологии рекомендует начинать с SPF 30.

Имейте в виду, что индексы SPF не суммируются. То есть если Вы нанесли солнцезащитный флюид из SPF 30 и тональный крем из SPF 20, общая защита будет равна 30, а не 50.

Физические или химические: как разобраться в фильтрах SPF

Солнцезащитные средства делятся на химические и физические по классу действующего вещества.

Химические фильтры проникают вглубь кожи и поглощают солнечные лучи как губка. Такие "санскрины" прозрачны, легко впитываются, но могут вызвать раздражение на чувствительной коже. Самые популярные химические фильтры - октокрилен, оксибензон, октисалат и авобензон.

Физические или минеральные фильтры - диоксид титана и оксид цинка - отражают солнечные лучи от поверхности кожи.

Как правило, они отбеливают кожу и оставляют на ней налет. Косметику с минеральными фильтрами можно использовать даже на чувствительной коже. Они наиболее протестированы, рекомендованы для использования в первую очередь. К тому же физические фильтры рекомендованы для нанесения на детскую кожу.

Как пользоваться солнцезащитой

Первое, что следует учитывать независимо от средства - не жалейте его при нанесении. "Санскрин" нужно нанести за 20-30 мин до выхода на солнце, а также возобновлять его время от времени.

Обычно рекомендуется обновлять SPF каждые 2-3 часа. Однако здесь может возникнуть вопрос, что делать, если на лице есть макияж, а два часа уже прошли. В таком случае можно воспользоваться солнцезащитой в виде специальной пудры или спрея.

Заметьте, что кремом нужно тщательно мазать все участки, не защищенные одеждой: лицо, уши, шея, руки и ноги; Кроме того, обязательно следует повторно наносить крем после купания, ведь значительная часть средства может смыться водой.

Заметим, что кожа ребенка более чувствительна, чем у взрослых и требует большей защиты. Детям до 6 месяцев нужно максимально избегать солнечных лучей, особенно с 10:00 до 16:00, когда солнце очень агрессивно.

Для детей следует использовать кремы только с физическими фильтрами.

Следите за сроком годности. На тюбике или бутылке есть специальная отметка - открытая баночка с крышкой, на которой указано 3м, 6м, 12м и т.п. Буква "м" расшифровывается как луна. Эта метка указывает, сколько крем будет пригоден после первого использования.