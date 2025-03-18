Заплатили за дитину: у Харкові викрили ухилення від мобілізації через підробку батьківства

За даними слідства, мати 31-річного призовника звернулася до подруги-лікарки восени 2024 року. Лікарка за грошову винагороду знайшла вагітну жінку, що погодилася внести до свідоцтва про народження дитини інші дані про батька.

Львів’янка розповіла знайомій лікарці, що син не має законних підстав для відстрочки, тому потрібно зробити так, щоб у нього з'явилася третя дитина. У грудні львів’янка приїхала до Харкова та передала вагітній 400 доларів як частину винагороди, а також пообіцяла щомісяця фінансово допомагати їй після народження дитини. Наприкінці місяця вона ще раз перерахувала 4200 грн, аби жінка не передумала.

Після пологів у лютому 2025 року львів’янка прибула до Харкова з нотаріально посвідченою заявою свого сина про визнання батьківства та довіреністю. Вона подала документи до ЦНАПу, де її й затримали правоохоронці. Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Через кілька днів викрили й лікарку-акушерку. Наразі триває розслідування, а слідчі вирішують питання щодо обрання їй запобіжного заходу. Справу розслідують харківські правоохоронці за підтримки СБУ та Державної прикордонної служби.