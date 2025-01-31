Яке покарання передбачене за ухилення від мобілізації в Україні: роз’яснення адвоката

Ухилення від мобілізації в Україні є серйозним правопорушенням, яке передбачає кримінальну відповідальність. За таке порушення людину можуть позбавити волі на тривалий термін.

Яке покарання передбачене законом

Згідно зі статтею 336 Кримінального кодексу України, ухилення від призову на військову службу під час мобілізації або в особливий період карається позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років. Проте важливо розуміти, що кримінальна відповідальність настає лише в разі, якщо особа отримала офіційний виклик, тобто мобілізаційне розпорядження або так звану "бойову повістку", але умисно не прибула у визначений час і місце для відправки до Збройних сил України.

Законодавство України передбачає, що громадяни зобов’язані виконувати свій військовий обов’язок відповідно до Конституції (ст. 65) та профільних законів, таких як Закон "Про військовий обов’язок і військову службу" та Закон "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Відповідальність настає лише за умови, що особа:

отримала мобілізаційний наказ,

не має законних підстав для відстрочки або звільнення від служби,

свідомо ухилилася від виконання військового обов’язку.

Судова практика та вироки

Адвокатка зазначає, що аналізуючи судові рішення щодо ухилення від мобілізації, можна зробити висновок, що більшість судів виносять реальні терміни позбавлення волі. Основним мотивом таких рішень є те, що захист державного суверенітету та територіальної цілісності України є конституційним обов’язком кожного громадянина, особливо в умовах військової агресії.

Суди також наголошують, що кримінальне покарання має не лише каральну функцію, а й превентивну - воно повинно запобігати вчиненню подібних правопорушень у майбутньому.

В окремих випадках суд може ухвалити рішення про звільнення від відбування покарання з іспитовим строком ("умовне засудження"). Це можливо лише тоді, якщо особа після порушення кримінальної справи все ж виконала свій військовий обов’язок і на момент судового розгляду проходить службу у лавах Збройних сил України.