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Запланированной на понедельник эвакуации из Энергодара не будет, - мэр

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Энергодар, Понедельник 28 марта 2022 05:06
Запланированной на понедельник эвакуации из Энергодара не будет, - мэр Фото: эвакуации из Энергодара в понедельник не будет (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Запланированную на утро 28 марта эвакуацию из Энергодара отменили. Запорожская областная военная администрация не дала добро на формирование колонны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского голову Энергодара Дмитрия Орлова.

"Уважаемая громада Энергодара! Мы в очередной раз вынуждены отменить формирование колонны на эвакуацию в Запорожье, выезд которой планировался на утро понедельника", - написал в Telegram Орлов.

Он добавил, что по состоянию на 23:30 27 марта Запорожская ОВА не дала разрешение на формирование эвакуационной колонны. Городской голова обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, вице-премьер-министру - министру по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирине Верещук и главе Запорожской ОВА Александру Старуху с просьбой на государственном уровне организовать "зеленый коридор" для выезда жителей временно оккупированного Энергодара.

Напомним, на утро 28 марта планировалась эвакуация населения из Энергодара. Ожидалось, что колонна легковых автомобилей поедет в Запорожье.

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