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Запланованої на понеділок евакуації з Енергодара не буде, - мер

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Енергодар, Понеділок 28 березня 2022 05:06
Запланованої на понеділок евакуації з Енергодара не буде, - мер Фото: евакуації з Енергодара в понеділок не буде (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Заплановану на ранок 28 березня евакуацію з Енергодара скасували. Запорізька обласна військова адміністрація не дала добро на формування колони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Енергодара Дмитра Орлова.

"Шановна громада Енергодара! Ми в черговий раз змушені скасувати формування колони на евакуацію в Запоріжжі, виїзд якої планувався на ранок понеділка", - написав у Telegram Орлов.

Він додав, що станом на 23:30 27 березня Запорізька ОВА не дала дозвіл на формування евакуаційної колони. Міський голова звернувся до Президента України Володимира Зеленського, віцепрем'єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук та голови Запорізької ОВА Олександра Старуха з проханням на державному рівні організувати "зелений коридор" для виїзду жителів тимчасово окупованого Енергодара.

Нагадавши, на ранок 28 березня планувалася евакуація населення з Енергодара. Очікувалося, що колона легкових автомобілів поїде в Запоріжжя.

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