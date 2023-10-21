Запит Байдена на допомогу Україні та візит Зеленського у Херсонську область: новини за 20 жовтня

Війна Росії проти України

Українські військові ліквідували ще 1380 російських окупантів. Загальні втрати військ РФ з початку повномасштабного вторгнення в живій силі склали близько 292 060 солдатів.

Британська розвідка оцінила наслідки для окупантів через застосування Силами оборони ракет ATACMS.

Байден запросив фінансування допомоги для України та Ізраїлю

20 жовтня президент США Джо Байден запросив у Конгресу фінансування допомоги Україні та Ізраїлю у розмірі майже 105 млрд доларів.

При цьому з них 61 млрд доларів президент хоче направити на допомогу Україні.

Запит Байдена на допомогу Україні та Ізраїлю вирішальний для безпеки США, - Салліван

За словами радника Білого дому з національної безпеки Саллівана, вторгнення бойовиків ХАМАС до Ізраїлю та повномасштабна війна Росії проти України є "глобальним переломним моментом".

Третя світова війна почалася у 2008 році, - Данілов

Секретар РНБО вважає, що Третя світова почалася, коли РФ напала на Грузію. Він назвав конфлікт в Ізраїлі наслідком загарбницької війни РФ проти України.

У "Дії" запустили карту Пунктів незламності

Крім даних про розташування найближчих об'єктів, громадяни зможуть дізнатися маршрут і графік, а також які умови в даному пункті. Таку карту в програмі можна завантажити навіть офлайн, якщо не буде світла та зв'язку. Потрібно лише завантажити карту обраного регіону в "Дії".

93% зброї ХАМАСу постачає Іран, - глава Єврокомісії

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн засудила "злу роль, яку Іран відіграє на задньому плані".

"Слід посилити санкції проти Ірану, який постачає зброю ХАМАС. За нашими оцінками, 93% зброї ХАМАС надійшло з Ірану", - сказала глава Єврокомісії.

Зеленський з Залужним приїхали на Херсонщину. Обговорювали фронт у особливому форматі

Президент України Володимир Зеленський та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний приїхали у Херсонську область. Командування провело нараду щодо фронту.

ООН знайшла нові докази військової агресії в Україні

Слідча комісія знайшла нові докази того, що російська влада вчинила порушення міжнародних прав людини і міжнародного гуманітарного права, а також відповідні злочини на територіях, які опинилися під її контролем в Україні.

Також було задокументовано випадки зґвалтувань із застосуванням сили або психологічного примусу.

В Україні оновили ПДР: що зміниться для водіїв

Кабінет міністрів України на засіданні підтримав зміни у правилах дорожнього руху. Вони стосуються перевезення дітей та увімкнення фар за межами населених пунктів.

ЄC найближчими днями розпочне консультації щодо нового пакету санкцій проти РФ, - Bloomberg

За даними видання, новий пакет санкцій, який стане 12-м за рахунком з моменту вторгнення Росії в Україну, може включати заборону на поставки російських алмазів, подальше обмеження можливостей Москви обходити санкції і включення до списку компаній у третіх країнах, які допомагають Москві в цьому, повідомили співрозмовники на умовах анонімності.