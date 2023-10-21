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Запит Байдена на допомогу Україні та візит Зеленського у Херсонську область: новини за 20 жовтня

Фото: колаж РБК-Україна
Автор: Валерія Поліщук

У пʼятницю, 20 жовтня, президент Сполучених Штатів Джо Байден запросив у Конгресу фінансування для допомоги Україні та Ізраїлю. В то й же час президент України Володимир Зеленський відвідав Херсонську область.

РБК-Україна зібрало головні новини за 20 жовтня.

Війна Росії проти України

Байден запросив фінансування допомоги для України та Ізраїлю

20 жовтня президент США Джо Байден запросив у Конгресу фінансування допомоги Україні та Ізраїлю у розмірі майже 105 млрд доларів.

При цьому з них 61 млрд доларів президент хоче направити на допомогу Україні.

Запит Байдена на допомогу Україні та Ізраїлю вирішальний для безпеки США, - Салліван

За словами радника  Білого дому з національної безпеки Саллівана, вторгнення бойовиків ХАМАС до Ізраїлю та повномасштабна війна Росії проти України є "глобальним переломним моментом".

 

Третя світова війна почалася у 2008 році, - Данілов

Секретар РНБО вважає, що Третя світова почалася, коли РФ напала на Грузію. Він назвав конфлікт в Ізраїлі наслідком загарбницької війни РФ проти України.

У "Дії" запустили карту Пунктів незламності

Крім даних про розташування найближчих об'єктів, громадяни зможуть дізнатися маршрут і графік, а також які умови в даному пункті. Таку карту в програмі можна завантажити навіть офлайн, якщо не буде світла та зв'язку. Потрібно лише завантажити карту обраного регіону в "Дії".

93% зброї ХАМАСу постачає Іран, - глава Єврокомісії

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн засудила "злу роль, яку Іран відіграє на задньому плані".

"Слід посилити санкції проти Ірану, який постачає зброю ХАМАС. За нашими оцінками, 93% зброї ХАМАС надійшло з Ірану", - сказала глава Єврокомісії.

Зеленський з Залужним приїхали на Херсонщину. Обговорювали фронт у особливому форматі

Президент України Володимир Зеленський та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний приїхали у Херсонську область. Командування провело нараду щодо фронту.

ООН знайшла нові докази військової агресії в Україні

Слідча комісія знайшла нові докази того, що російська влада вчинила порушення міжнародних прав людини і міжнародного гуманітарного права, а також відповідні злочини на територіях, які опинилися під її контролем в Україні.

Також було задокументовано випадки зґвалтувань із застосуванням сили або психологічного примусу.

В Україні оновили ПДР: що зміниться для водіїв

Кабінет міністрів України на засіданні підтримав зміни у правилах дорожнього руху. Вони стосуються перевезення дітей та увімкнення фар за межами населених пунктів.

ЄC найближчими днями розпочне консультації щодо нового пакету санкцій проти РФ, - Bloomberg

За даними видання, новий пакет санкцій, який стане 12-м за рахунком з моменту вторгнення Росії в Україну, може включати заборону на поставки російських алмазів, подальше обмеження можливостей Москви обходити санкції і включення до списку компаній у третіх країнах, які допомагають Москві в цьому, повідомили співрозмовники на умовах анонімності.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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