Записував відео про ухилення від служби. СБУ та ДБР затримали дезертира
Повідомлено про підозру військовослужбовцю, який втік зі служби та вихвалявся цим на відео.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань (ДБР).
Що сталось
Згідно з даними ДБР, затриманий проходив службу в одній з військових частин, яка наразі перебуває на фронті на півдні України.
"Він отримав щорічну відпустку та поїхав додому в Івано-Франківську область. Звідти військовослужбовець почав повідомляти через месенджери, що не збирається повертатися на службу і навіть заспівав на відео одну з пісень про ухилянтів, які поширює ворожа пропаганда. Це відео він надіслав побратимам на фронт", - пише ДБР.
Пізніше військовослужбовця розшукали й затримали.
Фото: Записував відео про ухилення від служби. СБУ та ДБР затримали дезертира (dbr.gov.ua)
Що загрожує
Затриманому повідомлено про підозру у дезертирстві - ч. 4. ст. 408 Кримінального кодексу України. Йому загрожує 12 років тюрми.
Наразі суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що президент Володимир Зеленський нещодавно висловився щодо амністії для дезертирів.
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