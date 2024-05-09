Повідомлено про підозру військовослужбовцю, який втік зі служби та вихвалявся цим на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань (ДБР).

Що сталось

Згідно з даними ДБР, затриманий проходив службу в одній з військових частин, яка наразі перебуває на фронті на півдні України.

"Він отримав щорічну відпустку та поїхав додому в Івано-Франківську область. Звідти військовослужбовець почав повідомляти через месенджери, що не збирається повертатися на службу і навіть заспівав на відео одну з пісень про ухилянтів, які поширює ворожа пропаганда. Це відео він надіслав побратимам на фронт", - пише ДБР.

Пізніше військовослужбовця розшукали й затримали.

Фото: Записував відео про ухилення від служби. СБУ та ДБР затримали дезертира (dbr.gov.ua)

Що загрожує

Затриманому повідомлено про підозру у дезертирстві - ч. 4. ст. 408 Кримінального кодексу України. Йому загрожує 12 років тюрми.

Наразі суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.