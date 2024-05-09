Сообщено о подозрении военнослужащему, который сбежал со службы и хвастался этим на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований (ГБР).

Что случилось

Согласно данным ГБР, задержанный проходил службу в одной из воинских частей, которая сейчас находится на фронте на юге Украины.

"Он получил ежегодный отпуск и поехал домой в Ивано-Франковскую область. Оттуда военнослужащий начал сообщать через мессенджеры, что не собирается возвращаться на службу и даже спел на видео одну из песен об уклонистах, которые распространяет вражеская пропаганда. Это видео он прислал собратьям на фронт", - пишет ГБР.

Позже военнослужащего разыскали и задержали.

Фото: Записывал видео об уклонении от службы. СБУ и ДБР задержали дезертира (dbr.gov.ua)

Что угрожает

Задержанному сообщено о подозрении в дезертирстве - ч. 4. ст. 408 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит 12 лет тюрьмы.

Сейчас суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.