Записывал видео об уклонении от службы. СБУ и ДБР задержали дезертира
Сообщено о подозрении военнослужащему, который сбежал со службы и хвастался этим на видео.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований (ГБР).
Что случилось
Согласно данным ГБР, задержанный проходил службу в одной из воинских частей, которая сейчас находится на фронте на юге Украины.
"Он получил ежегодный отпуск и поехал домой в Ивано-Франковскую область. Оттуда военнослужащий начал сообщать через мессенджеры, что не собирается возвращаться на службу и даже спел на видео одну из песен об уклонистах, которые распространяет вражеская пропаганда. Это видео он прислал собратьям на фронт", - пишет ГБР.
Позже военнослужащего разыскали и задержали.
Фото: Записывал видео об уклонении от службы. СБУ и ДБР задержали дезертира (dbr.gov.ua)
Что угрожает
Задержанному сообщено о подозрении в дезертирстве - ч. 4. ст. 408 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит 12 лет тюрьмы.
Сейчас суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что президент Владимир Зеленский недавно высказался по поводу амнистии для дезертиров.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.