Без записи и регистрации. В Минздраве отчитались о ходе вакцинации на почте
Фото: в Минздраве отчитались о ходе вакцинации на почте (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Министерстве здравоохранения Украины отчитались о ходе вакцинации от коронавируса на почте. По состоянию на сегодня, в отдельных отделениях Укрпочты во всех регионах страны вакцинировали 13 472 человека.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.
Сколько украинцев вакцинировали на почте
Первую дозу вакцины получили 8 832 пенсионера, вторую дозу - 4 265 пенсионеров.
Также в этих пунктах продолжилась вакцинация работников самой Укрпочты. За четверг-субботу первую дозу получили 326 сотрудников, вторую - 49.
Как можно сделать прививку в отделении Укрпочты
Вакцинироваться в них могут все желающие - для этого нужно просто зайти в отделение Укрпочты, где делает прививку мобильная бригада, и без предварительной записи или регистрации получить прививку.
С собой надо иметь паспорт и идентификационный код.