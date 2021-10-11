Без записи и регистрации. В Минздраве отчитались о ходе вакцинации на почте

В Министерстве здравоохранения Украины отчитались о ходе вакцинации от коронавируса на почте. По состоянию на сегодня, в отдельных отделениях Укрпочты во всех регионах страны вакцинировали 13 472 человека .

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу Минздрава .

Сколько украинцев вакцинировали на почте

Первую дозу вакцины получили 8 832 пенсионера, вторую дозу - 4 265 пенсионеров.

Также в этих пунктах продолжилась вакцинация работников самой Укрпочты. За четверг-субботу первую дозу получили 326 сотрудников, вторую - 49.

Как можно сделать прививку в отделении Укрпочты

Вакцинироваться в них могут все желающие - для этого нужно просто зайти в отделение Укрпочты, где делает прививку мобильная бригада, и без предварительной записи или регистрации получить прививку.

С собой надо иметь паспорт и идентификационный код.