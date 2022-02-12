Как записать ребенка в детский сад: пошаговая инструкция

Для того, чтобы записать ребенка в детский сад, родителям в первую очередь необходимо выбрать желаемое учреждение и проверить наличие в нем свободных мест. После чего надо собрать пакет документов
Пошаговую инструкцию о том, как записать ребенка в детский сад и что об этом надо знать - в материале РБК-Украина.
Шаг №1. Выбрать детский сад.
Шаг №2. Посетить заведение и узнать у директора о наличии свободных мест, а также о порядке зачисления детей.
Шаг № 3. Для приема в учреждение предоставить такой пакет документов:
Инклюзивные группы
Для приема детей в специальное учреждение дошкольного образования (группы), а также для приема детей с особыми образовательными потребностями в инклюзивные группы, необходимо дополнительно предоставить:
Санаторные учреждения
Для приема детей в санаторные учреждения дошкольного образования (группы) необходимо дополнительно предоставить:
Шаг № 4. Прививки. Важно, для приема детей, родители которых отказываются от прививок, необходимо предоставить медицинскую справку установленного образца с заключением врачебно-консультативной комиссии, в котором указано, что ребенок может посещать детский сад. При наличии справки руководитель обязан принять ребенка в садик.
Шаг № 5. Прием в детский сад осуществляется руководителем в течение года на основании предоставленных документов.
Шаг 6. Во время приема ребенка в детсад руководитель должен ознакомить родителей с уставом дошкольного учреждения, другими документами, регламентирующими его деятельность.
Фото: пошаговая инструкция записи ребенка в садик (mon.gov.ua)
Для того, чтобы записаться в электронную очередь в детский сад, родителям необходимо:
Как отмечают в Минобразования, это не является обязательным, ведь такая процедура не предусмотрена законом. Впрочем, как считают в ведомстве, так увеличивается возможность получить место в детсаду и сэкономить время родителей.
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