Как записать ребенка в детский сад: пошаговая инструкция

Как записать ребенка в детсад?

Шаг №1. Выбрать детский сад.

Шаг №2. Посетить заведение и узнать у директора о наличии свободных мест, а также о порядке зачисления детей.

Шаг № 3. Для приема в учреждение предоставить такой пакет документов:

заявление родителей или лиц, их заменяющих;

медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка с заключением врача, что ребенок может посещать садик;

свидетельство о рождении.

Инклюзивные группы

Для приема детей в специальное учреждение дошкольного образования (группы), а также для приема детей с особыми образовательными потребностями в инклюзивные группы, необходимо дополнительно предоставить:

заключение психолого-медико-педагогической консультации или інклюзивно-ресурсного центру;

направление местного органа управления образованием;

индивидуальную программу реабилитации для детей с инвалидностью.

Санаторные учреждения

Для приема детей в санаторные учреждения дошкольного образования (группы) необходимо дополнительно предоставить:

справку территориального лечебно-профилактического учреждения или тубдиспансера;

направление местного органа управления образованием.

Шаг № 4. Прививки. Важно, для приема детей, родители которых отказываются от прививок, необходимо предоставить медицинскую справку установленного образца с заключением врачебно-консультативной комиссии, в котором указано, что ребенок может посещать детский сад. При наличии справки руководитель обязан принять ребенка в садик.

Шаг № 5. Прием в детский сад осуществляется руководителем в течение года на основании предоставленных документов.

Шаг 6. Во время приема ребенка в детсад руководитель должен ознакомить родителей с уставом дошкольного учреждения, другими документами, регламентирующими его деятельность.

Фото: пошаговая инструкция записи ребенка в садик (mon.gov.ua)

Электронная очередь в детсад

Для того, чтобы записаться в электронную очередь в детский сад, родителям необходимо:

зарегистрироваться на сайте, созданном местным органом управления образованием;

выбрать дошкольное учреждение;

в заявке на очередь указать : имя и фамилию ребенка, дату рождения, серию и номер свидетельства о рождении, контактный телефон одного из родителей, желаемый детский сад и нажать "Подать заявку";

: имя и фамилию ребенка, дату рождения, серию и номер свидетельства о рождении, контактный телефон одного из родителей, желаемый детский сад и нажать "Подать заявку"; проверить, что заявка зарегистрирована если регистрация успешна - устанавливается статус "Зарегистрировано в очереди";

если регистрация успешна - устанавливается статус "Зарегистрировано в очереди"; отслеживать статус заявки: если есть свободные места, то статус регистрации изменится на "Есть возможность зачисления" (сообщение об этом поступит на электронный адрес), и будет предложено место в выбранном саду;

подать необходимые документы для вступления в установленный срок. В ином случае очередь автоматически отменяется.

Надо ли становиться в очередь сразу после рождения ребенка?

Как отмечают в Минобразования, это не является обязательным, ведь такая процедура не предусмотрена законом. Впрочем, как считают в ведомстве, так увеличивается возможность получить место в детсаду и сэкономить время родителей.

Какие льготы есть для поступления в садик?

В МОН советуют знакомиться с перечнем льгот именно местному управлению образования, ведь местные власти могут устанавливать дополнительные льготы.

Так, если ребенок попадает под какую-то льготу, но в заведении отсутствуют места, то ребенка направляют в другой садик с сохранением этой льготы.

Что делать в случае отсутствия мест в саду?