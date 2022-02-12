Як записати дитину в дитячий садок: покрокова інструкція

Як записати дитину до дитсадка?

Крок №1. Обрати дитячий садок.

Крок №2. Відвідати заклад і дізнатись у директора про наявність вільних місць, а також про порядок зарахування дітей.

Крок №3. Для прийому до закладу надати такий пакет документів:

заяву батьків або осіб, які їх замінюють;

медичну довідку про стан здоров'я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати садок;

свідоцтво про народження.

Інклюзивні групи

Для прийому дітей до спеціального закладу дошкільної освіти (групи), а також для прийому дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивні групи, необхідно додатково надати:

висновок психолого-медико-педагогічної консультації або інклюзивно-ресурсного центру;

направлення місцевого органу управління освітою;

індивідуальну програму реабілітації для дітей з інвалідністю.

Санаторні заклади

Для прийому дітей до санаторного закладу дошкільної освіти (групи) необхідно додатково надати:

довідку територіального лікувально-профілактичного закладу чи тубдиспансеру;

направлення місцевого органу управління освітою.

Крок №4. Щеплення. Важливо, для прийому дітей, батьки яких відмовляються від щеплень, необхідно надати медичну довідку встановленого зразка з висновком лікарсько-консультативної комісії, у якому зазначено, що дитина може відвідувати дитячий садок. За наявності довідки керівник зобов’язаний прийняти дитину до садочка.

Крок №5. Прийом до дитячого садочка здійснюється керівником протягом року на підставі наданих документів.

Крок 6. Під час прийому дитини до дитсадка керівник має ознайомити батьків зі статутом дошкільного закладу, іншими документами, що регламентують його діяльність.

Фото: покрокова інструкція запису дитини до садка (mon.gov.ua)

Електронна черга до дитсадка

Для того, аби записатись в електронну чергу до дитячого садка, батькам необхідно:

зареєструватись на сайті, створеному місцевим органом управління освітою;

обрати дошкільний заклад;

у заявці на чергу вказати : ім’я та прізвище дитини, дату народження, серію та номер свідоцтва про народження, контактний телефон одного з батьків, бажаний дитячий садок і натиснути "Подати заявку";

: ім’я та прізвище дитини, дату народження, серію та номер свідоцтва про народження, контактний телефон одного з батьків, бажаний дитячий садок і натиснути "Подати заявку"; перевірити, що заявку зареєстровано : якщо реєстрація успішна - встановлюється статус "Зареєстровано в черзі";

: якщо реєстрація успішна - встановлюється статус "Зареєстровано в черзі"; відстежувати статус заявки: якщо є вільні місця, то статус реєстрації зміниться на "Є можливість зарахування" (повідомлення про це надійде на електронну адресу), і буде запропоновано місце в обраному садочку;

подати необхідні документи для вступу у встановлений термін. В іншому разі черга автоматично скасовується.

Чи треба ставати в чергу одразу після народження дитини?

Як зазначають у Мініосвіти, це не є обов’язковим, адже така процедура не передбачена законом. Втім, як вважають у відомстві, так збільшується можливість отримати місце в дитсадку та зекономити час батьків.

Які пільги є для вступу в садок?

У МОН радять ознайомлюватися з переліком пільг саме місцевому управлінні освіти, адже місцева влада може встановлювати додаткові пільги.

Так, якщо дитина потрапляє під якусь пільгу, але в закладі відсутні місця, то дитину направляють в інший садок зі збереженням цієї пільги.

Що робити у випадку відсутності місць у садку?