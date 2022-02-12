Як записати дитину в дитячий садок: покрокова інструкція

Для того, аби записати дитину до дитячого садка, батькам першочергово необхідно обрати бажаний заклад та перевірити наявність у ньому вільних місць. Після чого треба зібрати пакет документів
Покрокову інструкцію про те, як записати дитину до дитячого садка і що про це треба знати - в матеріалі РБК-Україна.
Крок №1. Обрати дитячий садок.
Крок №2. Відвідати заклад і дізнатись у директора про наявність вільних місць, а також про порядок зарахування дітей.
Крок №3. Для прийому до закладу надати такий пакет документів:
Інклюзивні групи
Для прийому дітей до спеціального закладу дошкільної освіти (групи), а також для прийому дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивні групи, необхідно додатково надати:
Санаторні заклади
Для прийому дітей до санаторного закладу дошкільної освіти (групи) необхідно додатково надати:
Крок №4. Щеплення. Важливо, для прийому дітей, батьки яких відмовляються від щеплень, необхідно надати медичну довідку встановленого зразка з висновком лікарсько-консультативної комісії, у якому зазначено, що дитина може відвідувати дитячий садок. За наявності довідки керівник зобов’язаний прийняти дитину до садочка.
Крок №5. Прийом до дитячого садочка здійснюється керівником протягом року на підставі наданих документів.
Крок 6. Під час прийому дитини до дитсадка керівник має ознайомити батьків зі статутом дошкільного закладу, іншими документами, що регламентують його діяльність.
Фото: покрокова інструкція запису дитини до садка (mon.gov.ua)
Для того, аби записатись в електронну чергу до дитячого садка, батькам необхідно:
Як зазначають у Мініосвіти, це не є обов’язковим, адже така процедура не передбачена законом. Втім, як вважають у відомстві, так збільшується можливість отримати місце в дитсадку та зекономити час батьків.
У МОН радять ознайомлюватися з переліком пільг саме місцевому управлінні освіти, адже місцева влада може встановлювати додаткові пільги.
Так, якщо дитина потрапляє під якусь пільгу, але в закладі відсутні місця, то дитину направляють в інший садок зі збереженням цієї пільги.
Раніше стало відомо, чи відправлять садочки і молодшу школу на дистанційку через спалах COVID в Україні.
Додамо, в Україні з 1 лютого почалася вакцинація дітей віком від пів року до 6 років від поліомієліту.