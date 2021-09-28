"Заперли болельщиков в клетку": "Металлист" обратился в УАФ и ПФЛ после инцидента на матче в Кривом Роге

В "Металлисте" осудили решение "Кривбасса" во время матча 26 сентября в Кривом Роге поставить забор перед сектором с болельщиками из Харькова.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на официальное заявление харьковского клуба.

"С глубочайшим сожалением и разочарованием констатируем тот факт, что сегодня во время матча "Кривбасс" - "Металлист" (0:5) клуб из Кривого Рога своим решением запереть болельщиков нашей команды в клетку продемонстрировал пренебрежение не только к харьковским фанатам, но и ко всей футбольной общественности", - заявил генеральный директор ФК «Металлист» Александр Ворошилов.

По его словам, в современном мире такой шаг давно считается нарушением этики, морали и прав свободных граждан.

"Превращать гостевую трибуну в концлагерь - это низко и безобразно. Просим УАФ, ПФЛ и коллег по развитию украинского футбола обратить внимание на этот возмутительный эпизод, дать правовую оценку действиям футбольного клуба "Кривбасс" и рассмотреть вопрос о том, чтобы в дальнейшем такие вопиющие инциденты не повторялись", - уточнил Ворошилов.