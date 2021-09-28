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"Замкнули уболівальників в клітку": "Металіст" звернувся в УАФ і ПФЛ після інциденту на матчі в Кривому Розі

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Харьків, Вівторок 28 вересня 2021 18:21
"Замкнули уболівальників в клітку": "Металіст" звернувся в УАФ і ПФЛ після інциденту на матчі в Кривому Розі Фото: "Металіст" звернувся в УАФ і ПФЛ після інциденту на матчі в Кривому Розі (metalist.ua)
Автор: Наталія Гурковська

У "Металісті" засудили рішення "Кривбасу" під час матчу 26 вересня в Кривому Розі поставити паркан перед сектором з уболівальниками з Харкова.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на офіційну заяву харківського клубу.

"З глибоким жалем і розчаруванням констатуємо той факт, що сьогодні під час матчу "Кривбас" - "Металіст" (0: 5) клуб з Кривого Рогу своїм рішенням замкнути уболівальників нашої команди в клітку продемонстрував зневагу не тільки до харківських фанатів, а й до всієї футбольної громадськості", - заявив генеральний директор ФК "Металіст" Олександр Ворошилов.

За його словами, в сучасному світі такий крок давно вважається порушенням етики, моралі і прав вільних громадян.

"Перетворювати гостьову трибуну в концтабір - це низько і бридко. Просимо УАФ, ПФЛ і колег по розвитку українського футболу звернути увагу на цей обурливий епізод, дати правову оцінку діям футбольного клубу "Кривбас" і розглянути питання про те, щоб в подальшому такі кричущі інциденти не повторювалися", - уточнив Ворошилов.

Як повідомлялося, раніше в неділю, 22 серпня, в День міста Харкова, місцевий ФК "Металіст" здобув п'яту поспіль перемогу в Першій лізі національного чемпіонату.

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