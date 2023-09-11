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Заперечував існування України у Скабєєвої. СБУ повідомила про підозру екс-нардепу

Фото: колишній нардеп Сергій Поліщук отримав підозру СБУ через заяви про Україну на шоу Скабєєвої (ілюстрація/скриншот з відео)
Автор: Наталія Гурковська

СБУ повідомила про підозру колишньому нардепу Сергію Поліщуку, який за гроші ФСБ заперечував існування України. Подібні заяви він вигукував на ток-шоу російської пропагандистки Ольги Скабєєвої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"Служба безпеки зібрала докази державної зради з боку колишнього народного депутата України Сергія Поліщука, який переховується за кордоном", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають в відомстві, до початку повномасштабного вторгнення РФ він регулярно відвідував Москву для участі в ефірах російської пропагандистки Ольги Скабєєвої.

"Під час виступів на її ток-шоу "60 минут" екс-нардеп підтримував агресивну політику Кремля, публічно заперечував існування Української державності та поширював ворожі наративи про наявність між українцями ідеологічного протистояння", - додали в СБУ.

Встановлено, що за вказані дії він отримував значну грошову винагороду від представників країни-агресора. Щоб замаскувати "транзакцію", її організатори з рф проводили платіж через фінустанови третіх країн.

За наявними даними, екс-нардеп координував свою підривну діяльність з представниками ФСБ, від яких одержував гроші за участь у російських телепроєктах.

На підставі зібраних доказів Поліщуку повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України, одна з яких "державна зрада". Санкція статей передбачає покарання до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше російські пропагандисти заявили, що в Україні ліквідували командира однієї з бригад окупантів Дениса Іванова, найбільш відомого як "Ташкент". Іванов часто "світився" на шоу пропагандистки Ольги Скабєєвої "60 хвилин" і ходив у її улюбленцях.

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Служба безпеки України