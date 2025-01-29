По запчастини на шрот: чи варто купувати вживані деталі до авто

Заможний автомобіліст купує запчастини в офіційного дилера, економний – на ринку, а досвідчений обирає деталі з трьох-чотирьох джерел. Автожурналісти rbc.ua розбирались, чи варто в нас час купувати вживані запчастини з так званих розборок.

В українському і загальноєвропейському розумінні шрот – це майданчик, де доживають свій вік списані з експлуатації автомобілі, свого роду спосіб їх утилізації. Зовні найчастіше це нагадує звалище, але у найбільш цивілізованому форматі це таки склад вживаних автозапчастин. Які іноді беруть з полиці, а найчастіше таки відкручують просто з цих спеціально привезених сюди машин. Як не дивно, і в наш час така форма продажу автокомпонентів доволі поширена.

Який сенс купувати вживані запчастини

Якщо відкинути міркування типу "я купую тільки нове", у деталях, демонтованих з вживаних автівок, часто є сенс – і фінансовий, і так би мовити, технічний. Стосується це не всіх моделей і не всіх ситуацій, але:

Плюси б/в деталей

OEM-якість

Нижча ціна

Відсутність інших варіантів

Мінуси б/в деталей

Невідомий, але завжди обмежений залишковий ресурс

Можливі приховані дефекти

Ризик отримати деталі з авто сумнівного походження

Цікаво, що на розборках часто можна отримати гарантію на деталь. Так, вона буде дещо незвичною – на кілька днів, суто для того, щоб покупець міг встановити її на своє авто і переконатись у працездатності. Також характерно, що недоліки і переваги вживаних деталей змінюються в залежності від того, до якої групи деталей належить той чи інший компонент.

Кузовні деталі. Деталі кузова та облицювання в лідерах серед усіх покупок на шротах. Справа у тому, що багато які з кузовних деталей майже не зношуються з часом і страдають тільки в ДТП. Також на них легко побачити дефекти і сліди часу, щоб на місці оцінити ступінь придатності. Більше того, ціна на оригінальну кузовну деталь, зняту з машини з пробігом, зазвичай буде вище, ніж на нову, але неоригінальну.

Двигун. Відповідальні деталі складних агрегатів бажано купувати тільки у комплекті з працюючими з ними у парі, інакше вони не прослужать довго. Наприклад, якщо колінвал – то разом з поршнями, шатунами і підшипниками, якщо розподільчий вал – то з "постіллю" тощо. Дещо простіше з навісним обладнанням двигуна: його стан легше оцінити і не так складно ще раз демонтувати і повернути на шрот, коли виявиться його непридатність. Популярна також купівля вживаного двигуна у повному комплекті – так званого "контрактного". Звісно, всі бажають придбати мотор із свіжого автомобіля, який потрапив в аварію з пошкодженнями тільки задньої частини, але найчастіше на розборці можна знайти тільки ретельно вимитий двигун з пробігом під півмільйони кілометрів.

Трансмісія. Оскільки в наш час коробки передач стають все більш одноразовими, покупка цього агрегату на розборці доцільна далеко не в кожному випадку. Тим більше що перевірити працездатність МКП чи АКП можна тільки після встановлення на авто – що саме по собі коштує недешево. В першу чергу не варто купувати тут агрегат з переліку тих, що відомі майстрам як хронічно недовговічні – скажімо, як деякі недорогі "автомати" чи сумнозвісні варіатори CVT останніх поколінь. Але іноді є сенс обрати на шроті певні витратні деталі до тих же варіаторів чи "автоматів" – але за умови, що їхній стан можна оцінити візуально, наприклад, як шківи та металеві ремені CVT.

Ліхтарі і фари

З кожним покоління авто їхні фари та задні світлоблоки стають все дорожчими, тому сенс купувати вживану оптику в наш час точно є. Тим більше, що нова неоригінальна оптика часто гірша за якістю за стару штатну. З того, що слід врахувати при підборі вживаної світлотехніки – відмінності між оптичними характеристиками американських і європейських версій автомобілів.

Коротко

Якщо візит на шрот як такий не перетинається з вашими життєвими принципами, не варто виключати цей вид запчастин з переліку можливих варіантів. Доволі часто запчастини з розборки є доцільним способом зекономити і час, і гроші – у тому числі і на оплату послуг з встановлення покупки на ваше авто.