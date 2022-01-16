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Запасы угля на ТЭС и ТЭЦ выросли до 734 тысяч тонн и впервые превысили показатель 2021 года

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Киев, Воскресенье 16 января 2022 14:38
Запасы угля на ТЭС и ТЭЦ выросли до 734 тысяч тонн и впервые превысили показатель 2021 года Фото: уголь (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ 14 января впервые за отопительный сезон превысили запасы на такую же дату прошлого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы комитета по вопросам энергетики Андрея Геруса.

"В пятницу 14 января запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ впервые в этом ОЗУ превысили запасы угля на такую ​​же дату прошлого года. По состоянию на 14 января 2022 года на складах находилось 734,1 тыс. тонн. Год назад запасы составляли 711, 1 тыс. тонн", - сообщил Герус.

По его информации, с начала зимы запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ увеличились на 51% или на 248 тыс. тонн.

"Одними из главных факторов такой динамики стал импорт угля, в частности морским направлением: по состоянию на 14 января компания ДТЭК приняла 7 судов, а компания Центрэнерго 4 судна с энергетическим углем. А также импорт электроэнергии и высший уровень генерации "Энергоатомом", что позволяло экономить уголь", - объяснил Герус.

Он добавил, что по состоянию на 14 января в работе находилось 14 из 15 блоков АЭС, несших нагрузку 12 045 МВт. Год назад в работе было 9 из 15 блоков АЭС, которые несли нагрузку 9 650 МВт.

Ранее в интервью изданию "Экономическая правда" Герус возложил ответственность за дефицит угля с государства на генерирующие компании. Спикер компании, менеджер по стратегическим коммуникациям Александр Шевелев, комментируя заявления депутата "Слуги народа", отметил, что ДТЭК импортировал рекордное количество угля, благодаря чему полностью снабдил свои ТЭС топливом.

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