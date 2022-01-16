Запасы угля на ТЭС и ТЭЦ выросли до 734 тысяч тонн и впервые превысили показатель 2021 года

Запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ 14 января впервые за отопительный сезон превысили запасы на такую же дату прошлого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы комитета по вопросам энергетики Андрея Геруса.

"В пятницу 14 января запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ впервые в этом ОЗУ превысили запасы угля на такую ​​же дату прошлого года. По состоянию на 14 января 2022 года на складах находилось 734,1 тыс. тонн. Год назад запасы составляли 711, 1 тыс. тонн", - сообщил Герус.

По его информации, с начала зимы запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ увеличились на 51% или на 248 тыс. тонн.

"Одними из главных факторов такой динамики стал импорт угля, в частности морским направлением: по состоянию на 14 января компания ДТЭК приняла 7 судов, а компания Центрэнерго 4 судна с энергетическим углем. А также импорт электроэнергии и высший уровень генерации "Энергоатомом", что позволяло экономить уголь", - объяснил Герус.

Он добавил, что по состоянию на 14 января в работе находилось 14 из 15 блоков АЭС, несших нагрузку 12 045 МВт. Год назад в работе было 9 из 15 блоков АЭС, которые несли нагрузку 9 650 МВт.