Запаси вугілля на ТЕС і ТЕЦ зросли до 734 тисяч тонн і вперше перевищили показник 2021 року

Запаси вугілля на складах ТЕС і ТЕЦ 14 січня вперше за цей опалювальний сезон перевищили запаси на таку ж дату минулого року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови комітету з питань енергетики Андрія Геруса.

"У п’ятницю 14 січня запаси вугілля на складах ТЕС та ТЕЦ вперше у цьому ОЗП перевищили запаси вугілля на таку ж дату минулого року. Станом на 14 січня 2022 року на складах знаходилося 734,1 тис. тонн. Рік тому запаси складали 711,1 тис. тонн", - повідомив Герус.

За його інформацією, з початку цієї зими запаси вугілля на складах ТЕС та ТЕЦ збільшилися на 51% або на 248 тис. тонн.

"Одними із головних факторів такої динаміки став імпорт вугілля, зокрема морським напрямком: станом на 14 січня компанія ДТЕК прийняла 7 суден, а компанія Центренерго 4 судна із енергетичним вугіллям. А також імпорт електроенергії та вищий рівень генерації Енергоатомом, що дозволяло заощаджувати вугілля", - пояснив Герус.

Він додав, що станом на 14 січня у роботі знаходилося 14 із 15 блоків АЕС, які несли навантаження 12 045 МВт. Рік тому у роботі були 9 із 15 блоків АЕС, які несли навантаження 9 650 МВт.