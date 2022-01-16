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Запаси вугілля на ТЕС і ТЕЦ зросли до 734 тисяч тонн і вперше перевищили показник 2021 року

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Київ, Неділя 16 січня 2022 14:38
Запаси вугілля на ТЕС і ТЕЦ зросли до 734 тисяч тонн і вперше перевищили показник 2021 року Фото: вугілля (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Запаси вугілля на складах ТЕС і ТЕЦ 14 січня вперше за цей опалювальний сезон перевищили запаси на таку ж дату минулого року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови комітету з питань енергетики Андрія Геруса.

"У п’ятницю 14 січня запаси вугілля на складах ТЕС та ТЕЦ вперше у цьому ОЗП перевищили запаси вугілля на таку ж дату минулого року. Станом на 14 січня 2022 року на складах знаходилося 734,1 тис. тонн. Рік тому запаси складали 711,1 тис. тонн", - повідомив Герус.

За його інформацією, з початку цієї зими запаси вугілля на складах ТЕС та ТЕЦ збільшилися на 51% або на 248 тис. тонн.

"Одними із головних факторів такої динаміки став імпорт вугілля, зокрема морським напрямком: станом на 14 січня компанія ДТЕК прийняла 7 суден, а компанія Центренерго 4 судна із енергетичним вугіллям. А також імпорт електроенергії та вищий рівень генерації Енергоатомом, що дозволяло заощаджувати вугілля", - пояснив Герус.

Він додав, що станом на 14 січня у роботі знаходилося 14 із 15 блоків АЕС, які несли навантаження 12 045 МВт. Рік тому у роботі були 9 із 15 блоків АЕС, які несли навантаження 9 650 МВт.

Раніше в інтерв’ю виданню "Економічна правда" Герус переклав відповідальність за дефіцит вугілля з держави на генеруючі компанії. Спікер компанії, менеджер зі стратегічних комунікацій Олександр Шевельов, коментуючи заяви депутата "Слуги народу", зазначив, що ДТЕК імпортував рекордну кількість вугілля, завдяки чому повністю забезпечив свої ТЕС паливом.

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