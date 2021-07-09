Запасы угля падают, ТЭС вынуждены прекратить подготовку к зиме, - эксперт

"На карте НЭК "Укрэнерго" запестрели красные квадратики аварийных ремонтов угольных блоков. Запасы на складах ТЭС продолжают таять, еще немного жары и угольные блоки могут стать тоже недоступными еще до зимы", - сообщил эксперт на своей странице в Facebook.

Он отметил, что уже по состоянию на 8 июля были недоступны 1000 МВт АЭС, 800 МВт Славянской ТЭС и 1000 МВт киевских и харьковских ТЭЦ.

По данным Министерства энергетики, только за 8 июля запасы угля на складах ТЭС сократились на 10 тыс тонн. ТЭС использовали 55,4 тыс тонн, а поставки составили лишь 44,6 тыс тонн.

Напомним, 6 июля остановила работу Славянская ТЭС "Донбассэнерго". Системный оператор присвоил станции статус "дефолт".

В "Донбассэнерго" заявили, что ТЭС не может продолжать работать в убыток из-за аномального падения цен, вызванным спекуляциями на рынке на сутки вперед (РСВ). Компания призвала Регулятор НКРКУ исправить ситуацию и пересмотреть правила работы рынка, которые позволяют такие манипуляции.

В начале июля цена на РСВ упала до исторического минимума 40 коп/кВт час, что кратно ниже себестоимости производства электроэнергии на АЭС и ТЭС.

Министерство энергетики обратилось к регулятору с просьбой запретить спекулянтам заниматься манипуляциями на рынке на сутки вперед.