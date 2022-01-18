Запасы угля на частных ТЭС с начала года выросли в 10 раз больше, чем на государственных

С начала года запасы угля на складах частных ТЭС увеличились на 81%, в то время как на складах государственных ТЭС этот рост составил всего 14%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства энергетики.

Согласно данным, за период с 31 декабря 2021 года по 18 января 2022 года общие запасы угля на складах всех украинских ТЭС выросли на 245 тыс. тонн - с 435 до 680 тыс. тонн или на 56%.

В то же время, рост запасов топлива на складах ТЭС частной "ДТЭК Энерго" с начала года увеличились на 223 тыс. тонн - с 276 до 499 тыс. тонн или на 81%.

Запасы же угля на ТЭС государственной "Центрэнерго" и на Славянской ТЭС выросли на 22 тыс. тонн - со 159 до 181 тыс. тонн или на 14%.