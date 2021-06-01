Запасы обогащенного урана в Иране превысили разрешенный объем в 16 раз - МАГАТЭ

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси объявил о том, что иранские власти не предоставили организации полную информацию об атомных объектах.

Он выразил обеспокоенность тем, что Иран не ответил МАГАТЭ на все поставленные технические вопросы - в том числе о том, откуда взялось такое количество урана.

По словам Гросси, отсутствие прогресса в переговорах не позволяет четко удостовериться в мирном характере атомной программы страны. И может затормозить переговоры о новой ядерной сделке.

В Вене уже более месяца продолжаются переговоры между Ираном и пятью государствами, подписавшими ядерное соглашение 2015 года: США, Россией, Китаем, Германией, Францией и Великобританией. США после прихода к власти президента Джо Байдена дали понять, что Вашингтон при выполнении определенных условий готов вернуться в ядерную сделку с Тегераном.