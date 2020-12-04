Запасы газа в ПХГ с начала отопительного сезона сократились на 2 млрд кубометров

Фото: ПХГ (utg.ua)

С начала отопительного сезона 2020/2021 из подземных газовых хранилищ (ПХГ) Украины отобрано более 2 млрд куб. м природного газа. На конец ноября запасы газа составляли 26,3 млрд куб. м, что на 27% превышает показатели прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба "Укртрансгаза".

По состоянию на 1 декабря 2020 иностранные трейдеры хранят в режиме "Таможенный склад" 9 млрд куб. м газа. Это в 3,7 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из них в short haul режиме накоплено 5,4 млрд куб. м.

Компании-резиденты хранят в режиме "Таможенный склад" 1 млрд куб. м, что в 4,3 раза меньше, чем в 2019 году. Из них объем газа, переданного в ПХГ в режиме short haul, равен 0,5 млрд куб. м.

Как отметил врио генерального директора "Укртрансгаза" Сергей Перелома, сейчас украинские и иностранные клиенты придерживаются разных стратегий в отношении созданных запасов газа в ПХГ.

"Услуги отбора заказывают отечественные компании. Иностранцы в основном продолжают хранить накопленный газ в ожидании благоприятной конъюнктуры рынка. Хотя некоторые из них начали реализацию газа внутри Украины. Однако, если ситуация кардинально не изменится, мы выйдем из отопительного сезона 2020/2021 с достаточно высокими запасами газа в ПХГ, в частности европейских заказчиков", - отметил он.

Напомним, максимум газа в подземных хранилищах Украины был достигнут 20 октября - 28,44 млрд кубометров. После этого Украина начала отбор газа.

Как сообщало РБК-Украина, Украина закончила прошлогодний отопительный сезон с запасами газа на 4 млрд кубометров больше, чем в 2019 году. НАК "Нафтогаз Украины" планирует использовать запасы газа, оставшиеся после отопительного сезона в подземных газовых хранилищах, в следующем сезоне.