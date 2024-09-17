З запасом ходу у 700 км: Peugeot представив одразу два нових електричних кросовера

Показники запасу ходу у 700 км для моделі E-3008 Long Range та 668 км для E-5008 Long Range уже офіційно підтвердженні згідно тестових процедур та правил випробувань WLTP.

Світова прем’єра новинок від Peugeot відбудеться на стенді компанії під час проведення Паризького автосалону-2024, що буде проходити 14-20 жовтня у виставковому центрі Paris Expo Porte de Versailles.

Обидва кросовери оснащені електричною силовою установкою потужністю 230 к.с. та збільшеним акумулятором. Нова версія Long Range доповнює раніше представлені варіанти Peugeot Е-3008 та Е-3008 з електромотором потужністю 210 к.с. та стандартним акумулятором, що забезпечував запас ходу до 527 км та 502 км відповідно.

Одночасно із запуском нової версії Long Range, електромобілі Peugeot E-3008 та E-5008 у всіх модифікаціях отримають нову систему попереднього охолодження та підігріву акумуляторної батареї. Це дозволяє оптимізувати час заряджання акумулятора під час тривалих подорожей, коли необхідно використовувати швидкісні зарядні станції.

Нові кросовери будуть виготовлятись у місті Сошо та отримають акумуляторні батареї, вироблені на гігафабриці ACC у місті Дуврін. Конструкція платформи STLA Medium, що виконана за концепцією BEV-by-design, дозволяє зберігати більшу кількість енергії в акумуляторі у межах колісної бази.

Тягова батарея ємністю 96,9 кВт*год може заряджатись від станцій постійного струму потужністю до 160 кВт. Ціни та більш розгорнуті технічні характеристики електричних кросоверів стануть відомі після офіційного дебюту.