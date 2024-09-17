RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

С запасом хода в 700 км: Peugeot представил сразу два новых электрических кроссовера

Фото: Peugeot представил сразу два новых электрических кроссовера (пресс-служба компании)
Автор: Константин Широкун

Компания Peugeot представила "дальнобойные" версии новых электрических кроссоверов E-3008 и E-5008 с общей приставкой Long Range в названии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Показатели запаса хода в 700 км для модели E-3008 Long Range и 668 км для E-5008 Long Range уже официально подтверждены согласно тестовым процедурам и правилам испытаний WLTP.

Мировая премьера новинок от Peugeot состоится на стенде компании во время проведения Парижского автосалона-2024, который пройдет 14-20 октября в выставочном центре Paris Expo Porte de Versailles.

Оба кроссовера оснащены электрической силовой установкой мощностью 230 л. и увеличенным аккумулятором. Новая версия Long Range дополняет ранее представленные варианты Peugeot Е-3008 и Е-3008 с электромотором мощностью 210 л. и стандартным аккумулятором, обеспечивающим запас хода до 527 км и 502 км соответственно.

Одновременно с запуском новой версии Long Range электромобили Peugeot E-3008 и E-5008 во всех модификациях получат новую систему предварительного охлаждения и подогрева аккумуляторной батареи. Это позволяет оптимизировать время зарядки аккумулятора при длительном путешествии, когда необходимо использовать скоростные зарядные станции.

Новые кроссоверы будут производиться в городе Сошо и получат аккумуляторные батареи, произведенные на гигафабрике ACC в городе Дуврин. Конструкция платформы STLA Medium, выполненная по концепции BEV-by-design позволяет сохранять большее количество энергии в аккумуляторе в пределах колесной базы.

Тяговая батарея емкостью 96,9 кВт*ч может заряжаться от станций постоянного тока мощностью до 160 кВт. Цены и более развернутые технические характеристики электрических кроссоверов станут известны после официального дебюта.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Электромобили