Запаси зброї в ЄС виснажуються. Боррель назвав умову для подальшої допомоги Україні

"Запаси зброї до ЄС, що постачається Україні, виснажуються через те, що ми роками не забезпечували необхідне фінансування. Те, що ми спрямовуємо Києву, ми беремо не зі складів, а з наших армій", - сказав він.

За даними Борреля, у 2021 році всі країни ЄС витратили на оборону 214 млрд євро, що на 6% більше, ніж у 2020 році. Найбільше зростання витрат на оборону продемонстрували Греція, Італія, Словенія і Фінляндія.

"Я знаю, що громадська думка віддає перевагу олії, а не гарматам, безумовно, але ми роками недоінвестували (в ОПК,- ред.). І ці склади швидко порожніють, бо вони й були майже порожніми", - зазначив Боррель.

За словами Борреля, заяви, які робили європейські уряди на тлі російської агресії проти України, вказують, що зростання оборонних видатків продовжиться і в наступні роки.

Він закликав союзників нарощувати оборонні замовлення, а промисловців - подати інформацію, що як швидко і в яких обсягах вони можуть виробляти. Це потрібно для того, додав він, щоб максимально швидко наростити виробництво та в стислий термін забезпечити союзників та Україну необхідною кількістю озброєнь та боєприпасів.

"Зараз все стає кращим, але недостатньо, особливо в частині кооперації. У короткостроковій перспективі потрібно спільно інвестувати та зробити закупівлі. Закупити більше - і спільно", - сказав Боррель.