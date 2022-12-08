Запаси зброї в ЄС виснажуються. Боррель назвав умову для подальшої допомоги Україні
Голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель визнав серйозні дефіцити в оборонній сфері ЄС. Вони робить Європу вразливою перед "загрозами високого рівня", тож необхідно нарощувати оборонні замовлення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ перед делегатами щорічної конференції Європейського оборонного агентства у четвер, 8 грудня.
"Запаси зброї до ЄС, що постачається Україні, виснажуються через те, що ми роками не забезпечували необхідне фінансування. Те, що ми спрямовуємо Києву, ми беремо не зі складів, а з наших армій", - сказав він.
За даними Борреля, у 2021 році всі країни ЄС витратили на оборону 214 млрд євро, що на 6% більше, ніж у 2020 році. Найбільше зростання витрат на оборону продемонстрували Греція, Італія, Словенія і Фінляндія.
"Я знаю, що громадська думка віддає перевагу олії, а не гарматам, безумовно, але ми роками недоінвестували (в ОПК,- ред.). І ці склади швидко порожніють, бо вони й були майже порожніми", - зазначив Боррель.
За словами Борреля, заяви, які робили європейські уряди на тлі російської агресії проти України, вказують, що зростання оборонних видатків продовжиться і в наступні роки.
Він закликав союзників нарощувати оборонні замовлення, а промисловців - подати інформацію, що як швидко і в яких обсягах вони можуть виробляти. Це потрібно для того, додав він, щоб максимально швидко наростити виробництво та в стислий термін забезпечити союзників та Україну необхідною кількістю озброєнь та боєприпасів.
"Зараз все стає кращим, але недостатньо, особливо в частині кооперації. У короткостроковій перспективі потрібно спільно інвестувати та зробити закупівлі. Закупити більше - і спільно", - сказав Боррель.
Як повідомлялося, раніше Боррель заявляв, що війна Росії проти України може суттєво затягтися. При цьому агресивність дій РФ зросте.
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