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Запаси на всі випадки. В Україні переформатують держрезерв

Фото: Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Уряд планує схвалити законопроєкт "Про державні резерви", аби Україна в будь-який момент часу була забезпечена всіма першочерговими речами.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

За словами Шмигаля, минулого засідання Уряд схвалив законопроєкт про мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів. Наразі ж очікується схвалення й "Про державні резерви".

Як пояснив прем'єр-міністр, попередній держрезерв, який існував з 1991 року, довгий час залишався нащадком радянської системи. Сьогодні ж пропонується докорінно змінити підхід до його роботи:

"По-перше, пропонується створити державний матеріальний резерв і окремо мобілізаційний резерв. Мобілізаційний резерв – це наші запаси, які дозволять швидко розгортати додаткові військові виробництва, ремонт військової техніки, відновлення критичної транспортної інфраструктури, відновлення енергосистеми й таке інше", - додав Шмигаль.

Також прем'єр зауважив, що формування резервів проходитиме за сферами:

  • продовольчою;
  • медичною;
  • енергетичною;
  • технічною;

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Денис ШмигальВійна в Україні