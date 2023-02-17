Запаси на всі випадки. В Україні переформатують держрезерв

За словами Шмигаля, минулого засідання Уряд схвалив законопроєкт про мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів. Наразі ж очікується схвалення й "Про державні резерви".

Як пояснив прем'єр-міністр, попередній держрезерв, який існував з 1991 року, довгий час залишався нащадком радянської системи. Сьогодні ж пропонується докорінно змінити підхід до його роботи:

"По-перше, пропонується створити державний матеріальний резерв і окремо мобілізаційний резерв. Мобілізаційний резерв – це наші запаси, які дозволять швидко розгортати додаткові військові виробництва, ремонт військової техніки, відновлення критичної транспортної інфраструктури, відновлення енергосистеми й таке інше", - додав Шмигаль.

Також прем'єр зауважив, що формування резервів проходитиме за сферами: