Запаси металобрухту у Євросоюзі меншають: EUROFER закликає вжити заходів

Брухт стає стратегічним фактором для майбутнього європейських сталевиробників, тож його експорт має бути обережним і враховувати інтереси металургійної галузі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Arvedi Group і віце-президента EUROFER Маріо Арведі Кальдонаццо.
За його словами, попит на брухт з боку європейських виробників збільшується для подальшого скорочення викидів вуглецю.
Голова Arvedi Group нагадав: понад 50 країн у світі суттєво обмежують експорт брухту. Тому Європа також має вжити заходів, аби брухт чорних металів визначався як критична сировина, а не лише відходи.
Джамп’єтро Бенедетті, президент Danieli, також вважає, що доступність брухту в Європі у майбутньому буде одним із найважливіших питань для металургії, оскільки інтегровані виробники сталі продовжують збільшувати його використання у виробничому циклі.
Водночас Єнс Бйоркман, представник Stena Metal International та голова комітету постачальників сировини IREPAS, акцентував: протягом наступних п’яти років ЄС споживатиме більшу частину європейського брухту, оскільки у рамках прагнення до "зеленої" сталі виробництво переводитимуть на електродугові печі.
Нагадаємо, в Україні ситуація з металобрухтом теж лишається складною. Через окупацію та бойові дії заготівля цієї сировини різко скоротилася, в той же час експорт критично зріс.
Разом з тим стало відомо, що український брухт експортується до ЄС за сірими схемами, через що Україна втратила на експортному миті понад 350 мільйонів.
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