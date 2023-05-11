Запасы металлолома в Евросоюзе уменьшаются: EUROFER призывает принять меры

По его словам, спрос на металлолом со стороны европейских производителей увеличивается для дальнейшего сокращения выбросов углерода.

Глава Arvedi Group напомнил: более 50 стран в мире существенно ограничивают экспорт металлолома. Поэтому Европа также должна принять меры, чтобы металлолом черных металлов определялся как критическое сырье, а не только отходы.

Джампьетро Бенедетти, президент Danieli, также считает, что доступность металлолома в Европе в будущем станет одним из важнейших вопросов для металлургии, поскольку интегрированные производители стали продолжают увеличивать его использование в производственном цикле.

В то же время Йенс Бьоркман, представитель Stena Metal International и глава комитета поставщиков сырья IREPAS, акцентировал: в течение следующих пяти лет ЕС будет потреблять большую часть европейского лома, поскольку в рамках стремления к "зеленой" стали производство будут переводить на электродуговые печи.

Напомним, в Украине ситуация с металлоломом тоже остается сложной. Из-за оккупации и боевых действий заготовка этого сырья резко сократилась, в то же время экспорт критически возрос.

Вместе с тем стало известно, что украинский металлолом экспортируется в ЕС по серым схемам, из-за чего Украина потеряла на экспортном мгновении более 350 миллионов.