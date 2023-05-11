Запаси металобрухту у Євросоюзі меншають: EUROFER закликає вжити заходів

Брухт стає стратегічним фактором для майбутнього європейських сталевиробників, тож його експорт має бути обережним і враховувати інтереси металургійної галузі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Arvedi Group і віце-президента EUROFER Маріо Арведі Кальдонаццо.

За його словами, попит на брухт з боку європейських виробників збільшується для подальшого скорочення викидів вуглецю.

Голова Arvedi Group нагадав: понад 50 країн у світі суттєво обмежують експорт брухту. Тому Європа також має вжити заходів, аби брухт чорних металів визначався як критична сировина, а не лише відходи.

Джамп’єтро Бенедетті, президент Danieli, також вважає, що доступність брухту в Європі у майбутньому буде одним із найважливіших питань для металургії, оскільки інтегровані виробники сталі продовжують збільшувати його використання у виробничому циклі.

Водночас Єнс Бйоркман, представник Stena Metal International та голова комітету постачальників сировини IREPAS, акцентував: протягом наступних п’яти років ЄС споживатиме більшу частину європейського брухту, оскільки у рамках прагнення до "зеленої" сталі виробництво переводитимуть на електродугові печі.

Нагадаємо, в Україні ситуація з металобрухтом теж лишається складною. Через окупацію та бойові дії заготівля цієї сировини різко скоротилася, в той же час експорт критично зріс.

Разом з тим стало відомо, що український брухт експортується до ЄС за сірими схемами, через що Україна втратила на експортному миті понад 350 мільйонів.