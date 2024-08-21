Запаси газу в Європі досягли зимового рівня на два місяці раніше за план
Запаси газу в європейських сховищах станом на 19 серпня сягнули 90%, що дає змогу ЄС впевнено увійти в зимовий сезон. Такого результату було досягнуто більш ніж на два місяці раніше запланованого терміну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Як зазначається, хоча рівень заповнювання сховищ дещо нижчий, ніж в аналогічний період минулого року через сповільнені літні поставки, він все ще значно перевищує середні показники за останні п'ять років.
Водночас в повідомленні зауважують, що Європа, як і раніше, перебуває під загрозою раптових перебоїв у поставках. Європейські країни все ще обговорюють, як вони можуть замінити російські трубопровідні потоки після того, як наприкінці року спливе термін дії транзитної угоди між Москвою і Києвом.
Крім того, Норвегія, яка є найбільшим постачальником газу в Європу, вступила в період масштабного технічного обслуговування, що викликає стурбованість серед трейдерів. Як зазначив аналітик компанії Rystad Крістоф Хальсер, будь-які непередбачувані затримки або продовження термінів техобслуговування можуть спричинити нервозність на ринку.
За словами експерта, поставки з Норвегії відіграють особливу роль, оскільки Європа поступово скорочує імпорт скрапленого природного газу, додав він.
Нагадаємо, напередодні повідомлялось, що Австрія бачить "величезний ризик" у разі раптового припинення постачання російського природного газу. У країні заявили, що від такої залежності потрібно позбутися якнайшвидше.
Варто зауважити, що бої у російській Курській області призвели до стрибка цін на газ у Європі. Це сталося через побоювання припинення постачання після того, як Росія втратила контроль над газовимірювальною станцією "Суджа".
Втім, за даними Bloomberg, Росія та Україна мають намір продовжувати постачання трубопровідного газу до Європи.
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