Запасы газа в Европе достигли зимнего уровня на два месяца раньше плана
Запасы газа в европейских хранилищах по состоянию на 19 августа достигли 90%, что позволяет ЕС уверенно войти в зимний сезон. Такой результат был достигнут более чем на два месяца раньше запланированного срока.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Как отмечается, хотя уровень заполнения хранилищ несколько ниже, чем в аналогичный период прошлого года из-за замедленных летних поставок, он все еще значительно превышает средние показатели за последние пять лет.
В то же время в сообщении отмечают, что Европа по-прежнему находится под угрозой внезапных перебоев в поставках. Европейские страны все еще обсуждают, как они могут заменить российские трубопроводные потоки после того, как в конце года истечет срок транзитного соглашения между Москвой и Киевом.
Кроме того, Норвегия, являющаяся крупнейшим поставщиком газа в Европу, вступила в период масштабного технического обслуживания, что вызывает озабоченность среди трейдеров. Как отметил аналитик компании Rystad Кристоф Хальсер, любые непредсказуемые задержки или продление сроков техобслуживания могут повлечь за собой нервозность на рынке.
По словам эксперта, поставки из Норвегии играют особую роль, поскольку Европа постепенно сокращает импорт сжиженного природного газа, добавил он.
Напомним, накануне сообщалось, что Австрия видит "огромный риск" в случае внезапного прекращения поставок российского газа. В стране заявили, что от такой зависимости нужно избавиться как можно быстрее.
Следует заметить, что бои в российской Курской области привели к скачку цен на газ в Европе. Это произошло из-за опасений прекращения поставок после того, как Россия потеряла контроль над газоизмерительной станцией "Суджа".
Однако, по данным Bloomberg, Россия и Украина намерены продолжать поставки трубопроводного газа в Европу.
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