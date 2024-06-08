"Запальний вечір". Прикордонники з FPV-дрона вдарили по позиціях окупантів (відео)

Втрати Росії в Україні

Нагадаємо, що на фронті за минулу добу відбулося понад 100 бойових зіткнень. Детальніше про актуальну ситуацію на фронті можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Зауважимо, що від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на війні проти України понад 517 тисяч солдатів. ЗСУ за останню добу ліквідували понад 1000 росіян.

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