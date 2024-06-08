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"Запальний вечір". Прикордонники з FPV-дрона вдарили по позиціях окупантів (відео)

Україна, Субота 08 червня 2024 17:39
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"Запальний вечір". Прикордонники з FPV-дрона вдарили по позиціях окупантів (відео) Фото: прикордонники з FPV-дрона вдарили по позиціях окупантів (facebook.com DPSUkraine)
Автор: Каріна Левицька

Українські прикордонники продовжують нищити окупантів на українських землях. Цього разу вони з FPV-дрона вдарили по російських позиціях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Держприкордонслужби України.

Співробітники ДПСУ пояснили, що влучний удар FPV-дрона прикордонників по позиціях противника призвів до детонації.

"Запальний вечір в окупантів.. Втрати ворога уточнюються", заявили в прикордонній службі.

Втрати Росії в Україні

Нагадаємо, що на фронті за минулу добу відбулося понад 100 бойових зіткнень. Детальніше про актуальну ситуацію на фронті можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Зауважимо, що від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на війні проти України понад 517 тисяч солдатів. ЗСУ за останню добу ліквідували понад 1000 росіян.

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