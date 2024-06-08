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"Зажигательный вечер". Пограничники с FPV-дрона ударили по позициям оккупантов (видео)

Украина, Суббота 08 июня 2024 17:39
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"Зажигательный вечер". Пограничники с FPV-дрона ударили по позициям оккупантов (видео) Фото: пограничники с FPV-дрона ударили по позициям оккупантов (facebook.com DPSUkraine)
Автор: Карина Левицкая

Украинские пограничники продолжают уничтожать оккупантов на украинских землях. На этот раз они с FPV-дрона ударили по российским позициям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Госпогранслужбы Украины.

Сотрудники ГПСУ объяснили, что точный удар FPV-дрона пограничников по позициям противника привел к детонации.

"Воспалительный вечер у оккупантов. Потери врага уточняются", заявили в пограничной службе.

Потери России в Украине

Напомним, что на фронте за минувшие сутки произошло более 100 боевых столкновений. Подробнее об актуальной ситуации на фронте можно узнать в материале РБК-Украина.

Отметим, что с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла на войне против Украины более 517 тысяч солдат. ВСУ за последние сутки ликвидировали более 1000 россиян.

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