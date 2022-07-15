UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Западу сложно быстро нарастить мощности для поставок оружия в Украину: в чем причина

Фото: Оружие Запада будет поступать в Украину, но мощности увеличить трудно  (Getty Images)
Автор: Милан Лелич, Александр Белоус

Украина уже получает одни из лучших вооружений с Запада, хотя нужно гораздо больше. Но страны НАТО не готовились к затяжной войне, и быстро увеличить эти производственные мощности не получится.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал американский бригадный генерал в отставке, ветеран Ирака и Афганистана Марк Арнольд.

Проблема в том, что производственные мощности западных стран, для производства нового оружия и усовершенствованных боеприпасов, находятся на уровне мирного, а не военного времени. И до февраля этого года Запад не создавал собственных запасов обычных вооружений и боеприпасов, чтобы выдержать затяжную войну", - отметил он.

По его словам, есть проблема в поставках высокотехнологичного вооружения, которое нужно Украине, и просто достаточных поставках низкотехнологичных вооружений и транспортных средств с Запада.

"Ведь Западу очень трудно быстро увеличить свои возможности по ремонту резервной военной техники для поставки в Украину, и производить более совершенное оружие и боеприпасы. Это длинная и сложная цепочка поставок. И быстро увеличить эти производственные мощности не получится", - считает генерал.

В то же время он думает, что точно может быть увеличение поставок в Украину."Что будет сложно, так это снабжать Украину на долгосрочной основе", - добавил Арнольд.

Как сообщало РБК-Украина, сейчас администрация президента США использует для них средства, которые выделил Конгресс Соединенных Штатов. Речь идет о пакете на сумму в 40 млрд долларов, более половины из которого заложены на военную помощь и сопутствующие расходы. Эти средства нужно потратить до конца фискального года в США, который приходится на конец сентября.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Оружие в Украине