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Заходу складно швидко наростити потужності для поставок зброї в Україну: в чому причина

Фото: Зброя заходу буде надходити в Україну, але потужності збільшити важко (Getty Images)
Автор: Мілан Лєліч, Олександр Білоус

Україна вже отримує одні з кращих озброєнь із Заходу, хоча потрібно набагато більше. Але країни НАТО не готувалися до затяжної війни, і швидко збільшити ці виробничі потужності не вийде.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів американський бригадний генерал у відставці, ветеран Іраку і Афганістану Марк Арнольд.

Проблема в тому, що виробничі потужності західних країн, для виробництва нової зброї і вдосконалених боєприпасів, знаходяться на рівні мирного, а не воєнного часу. І до лютого цього року захід не створював власних запасів звичайних озброєнь і боєприпасів, щоб витримати затяжну війну", - зазначив він.

За його словами, є проблема в поставках високотехнологічного озброєння, яке потрібно Україні, і просто достатніх поставках низькотехнологічних озброєнь і транспортних засобів із Заходу.

"Адже Заходу дуже важко швидко збільшити свої можливості по ремонту резервної військової техніки для поставки в Україну, і виробляти більш досконалу зброю і боєприпаси. Це довгий і складний ланцюжок поставок. І швидко збільшити ці виробничі потужності не вийде", - вважає генерал.

Водночас він думає, що точно може бути збільшення поставок в Україну."Що буде складно, так це постачати Україну на довгостроковій основі", - додав Арнольд.

Як повідомляло РБК-Україна, зараз адміністрація президента США використовує для них кошти, які виділив Конгрес Сполучених Штатів. Йдеться про пакет на суму в 40 млрд доларів, більше половини з якого закладені на військову допомогу і супутні витрати. Ці кошти потрібно витратити до кінця фіскального року в США, який припадає на кінець вересня.

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Зброя в Україні