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По западу Германии пронесся мощный торнадо, десятки пострадавших

Фото: последствия торнадо в Германии (twitter.com/Michael45231497)
Автор: Сергей Новиков

В пятницу, 20 мая 2022 года, по западу Германии пронесся мощный торнадо. На данный момент известно о десятках пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Сообщается, что торнадо пронесся по земле Северный Рейн-Вестфалия, которая является самой густонаселенной частью Германии. В частности, до 40 человек ранены в Падеборне, из них около 10 получили серьезные травмы. По данным полиции, сильный ветер срывал и уносил на километры обшивку домов, повредил большое число крыш, массово падали деревья.

В соседнем городе Липпштадт более 100 человек оказались в ловушке возле местного открытого бассейна после того, как упавшие деревья заблокировали выход. В Хеллингхаузене ветром сорвало шпиль католической церкви Святого Климента.

Кроме того, в Балленштедте (земля Саксония-Анхальт) погибли два гражданина Франции после того, как сильный порыв ветра задел их параплан. Власти Баварии заявили о 14 пострадавших в результате обрушения деревянного дома, в котором люди пытались укрыться от торнадо. Среди пострадавших несколько детей и 37-летняя женщина, которую с тяжелыми травмами доставили вертолетом в больницу.

Напомним, в начале мая мощный торнадо пронесся по американскому Канзасу, в результате были погибшие, стихийное бедствие привело к большим разрушениям.

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