Западу дешевле дать Украине ПВО, чем поддерживать экономику, - Зеленский

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Владимира Зеленского для The Wall Street Journal .

По его словам, нынешние поставки таких систем как HIMARS хотя и имеют существенное значение, но этого мало, чтобы переломить ситуацию. Еще более насущной потребностью являются системы ПВО для защиты украинских городов.

Зеленский уверен, что такие средства ПВО обойдутся западным партнерам гораздо дешевле, чем поддержка экономики Украины с ежемесячным дефицитом в 5 млрд долларов. Особенно на фоне того, что более 6 млн человек выехали из страны.

"Почему экономика не работает? Потому что люди за границей, женщины и дети. Женщина, которая возвращается с ребенком, пока ее муж сражается, должна выйти на работу. Но все боятся отправлять детей в школу из-за ракет", - отметил президент.