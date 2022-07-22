Заходу дешевше дати Україні ППО, ніж підтримувати економіку, - Зеленський

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента Володимира Зеленського для The Wall Street Journal .

За його словами, нинішні поставки таких систем як HIMARS хоча і мають істотне значення, але цього замало, щоб переломити ситуацію. Ще більш нагальною потребою є системи ППО для захисту українських міст.

Зеленський впевнений, що такі засоби ППО обійдуться західним партнерам набагато дешевше, ніж підтримка економіки України з щомісячним дефіцитом в 5 млрд доларів. Особливо на тлі того, що понад 6 млн осіб виїхали з країни.

"Чому економіка не працює? Тому що люди за кордоном, жінки і діти. Жінка, яка повертається з дитиною, поки її чоловік бореться, має вийти на роботу. Але всі бояться відправляти дітей до школи через ракети", - зазначив президент.