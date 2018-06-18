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В западных областях Украины в ближайший час с удержанием до конца суток ожидаются грозы

НовостиОбщество    18.06.2018 - 15:54
Иллюстративное фото (twitter.com/kmda_official)
Иллюстративное фото (twitter.com/kmda_official)

В западных областях ожидаются грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с

В западных областях Украины в ближайший час с удержанием до конца суток 18 июня 2018 года ожидаются грозы и шквалы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"В ближайший час с удержанием до конца суток 18 июня в западных областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с, на Прикарпатье местами сильный дождь", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что по данным Укргидрометцентра, четверть территории Украины охвачена засухой. Сейчас больше всего засуха затронула Запорожскую, Херсонскую и Харьковскую области.

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Теги публикации: ГСЧС, гроза  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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