В западных областях Украины в ближайший час с удержанием до конца суток ожидаются грозы

В западных областях ожидаются грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с

В западных областях Украины в ближайший час с удержанием до конца суток 18 июня 2018 года ожидаются грозы и шквалы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"В ближайший час с удержанием до конца суток 18 июня в западных областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с, на Прикарпатье местами сильный дождь", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что по данным Укргидрометцентра, четверть территории Украины охвачена засухой. Сейчас больше всего засуха затронула Запорожскую, Херсонскую и Харьковскую области.