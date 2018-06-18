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У західних областях України у найближчу годину з утриманням до кінця доби очікуються грози

НовиниСуспільство    18.06.2018 - 15:54
Ілюстративне фото (twitter.com/kmda_official)
Ілюстративне фото (twitter.com/kmda_official)

У західних областях очікуються грози, місцями град та шквали 15-20 м/с

У західних областях України у найближчу годину з утриманням до кінця доби 18 червня 2018 року очікуються грози та шквали. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"У найближчу годину з утриманням до кінця доби 18 червня у західних областях грози, місцями град та шквали 15-20 м/с, на Прикарпатті місцями сильний дощ", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за даними Укргідрометцентру, чверть території України охоплена посухою. Наразі найбільше посуха зачепила Запорізьку, Херсонську та Харківську області. 

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Теги публікації: ДСНС, гроза  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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