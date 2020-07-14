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В западных областях из-за паводков остаются разрушенными 95 мостов

Вторник 14 июля 2020 08:58
В западных областях из-за паводков остаются разрушенными 95 мостов
Автор: Андрей Козловский

Всего к работам привлечено 64 спасателя и 40 единиц техники

По состоянию на сегодня, 14 июля, в западных областях нет подтопленных населенных пунктов, подвалов, или приусадебных участков. Однако остаются разрушенными и поврежденными дороги и мосты.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Таким образом, в результате паводков в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской областях остаются разрушенными 95 мостов. Кроме того, в первых двух областях разрушено 202,4 км автодорог, а также еще 549 км автодорог и 213 мостов остаются поврежденными.

Как сообщается, с начала проведения работ сотрудники ГСЧС спасли 478 человек, эвакуировали 721 человека и еще 1324 человек были отселены. Также известно, что они откачали 575 м куб. воды от начала суток. Всего к работам привлечено 64 спасателя и 40 единиц техники.

Напомним, в Ровенской области в результате сильного дождя затопило домохозяйства, и было повалены десятки деревьев.

Кроме того, в Украине в результате непогоды без света остались 23 населенных пункта, пострадали три области - Киевская, Луганская и Черниговская.

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