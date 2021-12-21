Западные политики считают, что атака на Ахметова вредит Украине, - эксперт
Западные страны считают, что атака на бизнесмена Рината Ахметова вредит интересам Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление инвестаналитика Сергей Фурса, комментируя статьи о ситуации в Украине в Financial Times.
"Только сегодня в Financial Times вышла статья, что в то время, когда у ворот Украины стоит враг, внутри страны начинают странную войну с олигархами, которая больше напоминает разборки между самими олигархами. Ослабляя этим страну. Нарратив статьи простой - атака на Ахметова вредит Украине", - отметил Фурса.
По его мнению, эта атака не есть борьба с олигархами как классом.
Напомним, 19 декабря Financial Times выпустила статью, посвященную событиям в Украине. В статье со ссылкой на западных дипломатов и экспертов критикуется закон об олигархах, который на мероприятии расценивают как инструмент преследования нелояльных президенту бизнесменов.