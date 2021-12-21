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Західні політики вважають, що атака на Ахметова шкодить Україні, - експерт

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Київ, Вівторок 21 грудня 2021 13:07
Західні політики вважають, що атака на Ахметова шкодить Україні, - експерт Фото: бізнесмен Рінат Ахметов (akhmetovfoundation.org)
Автор: Наталія Гурковська

Західні країни вважають, що атака на бізнесмена Ріната Ахметова шкодить інтересам України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву інвестаналітика Сергій Фурси, коментуючи статті щодо ситуації в Україні у Financial Times.

"Лише сьогодні у Financial Times вийшла стаття, що в той час, коли біля воріт України стоїть ворог, усередині країни починають дивну війну з олігархами, яка більше нагадує розбірки між самими олігархами. Послаблюючи цим країну. ", – зазначив Фурса.

На його думку, ця атака не є боротьбою з олігархами як класом.

Нагадаємо, 19 грудня Financial Times випустила статтю, присвячену подіям в Україні. У статті із посиланням на західних дипломатів та експертів критикується закон про олігархів, який на заході розцінюють як інструмент переслідування нелояльних президентові бізнесменів.

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Рінат Ахметов
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