Західні політики вважають, що атака на Ахметова шкодить Україні, - експерт

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву інвестаналітика Сергій Фурси, коментуючи статті щодо ситуації в Україні у Financial Times.

"Лише сьогодні у Financial Times вийшла стаття, що в той час, коли біля воріт України стоїть ворог, усередині країни починають дивну війну з олігархами, яка більше нагадує розбірки між самими олігархами. Послаблюючи цим країну. ", – зазначив Фурса.

На його думку, ця атака не є боротьбою з олігархами як класом.