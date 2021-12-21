Західні політики вважають, що атака на Ахметова шкодить Україні, - експерт
Західні країни вважають, що атака на бізнесмена Ріната Ахметова шкодить інтересам України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву інвестаналітика Сергій Фурси, коментуючи статті щодо ситуації в Україні у Financial Times.
"Лише сьогодні у Financial Times вийшла стаття, що в той час, коли біля воріт України стоїть ворог, усередині країни починають дивну війну з олігархами, яка більше нагадує розбірки між самими олігархами. Послаблюючи цим країну. ", – зазначив Фурса.
На його думку, ця атака не є боротьбою з олігархами як класом.
Нагадаємо, 19 грудня Financial Times випустила статтю, присвячену подіям в Україні. У статті із посиланням на західних дипломатів та експертів критикується закон про олігархів, який на заході розцінюють як інструмент переслідування нелояльних президентові бізнесменів.