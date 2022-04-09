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Западные компании должны прекратить платить России за энергоресурсы, - ДТЭК

Фото: Дмитрий Сахарук (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Западные компании должны прекратить платить России за нефть и газ, поскольку покупая российские энергоресурсы они фактически финансируют войну в Украине и становятся соучастниками преступлений против человечества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на колонку исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука.

"Единственный путь остановить убийства - перестать платить Путину за нефть и газ. Лишить его денег на ракеты, бомбы и артиллерийские снаряды. Но, к сожалению, не все западные компании осознают меру своего соучастия в преступлениях против человечества", - считает Сахарук.

Он также отметил, что по оценкам Bloomberg, в 2022 году Россия получит от продажи нефти и газа 321 млрд долларов США, что позволит Путину продолжать войну против Украины.

Он подчеркнул, что для того, чтобы убедить западные корпорации прекратить финансирование войны ДТЭК вместе с "Укрэнерго" и "Нафтогазом" создали проект Stop Bloody Energy, в рамках которого была собрана информация о компаниях, которые продолжают сотрудничество с Россией в энергетическом секторе.

"Каждый сознательный гражданин может увидеть кто, несмотря на мнение абсолютного большинства мира, остается на стороне Путина, на стороне убийств и на стороне зла. Путина нужно остановить. Эту войну надо остановить. Сделать это можно только совместно", - добавил Сахарук.

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Российская ФедерацияДТЭК