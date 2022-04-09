Західні компанії мають припинити платити Росії за енергоресурси, - ДТЕК

"Єдиний шлях зупинити вбивства - перестати платити Путіну за нафту та газ. Позбавити його грошей на ракети, бомби та артилерійські снаряди. Але, на жаль, не всі західні компанії усвідомлюють міру своєї співучасті у злочинах проти людства", - вважає Сахарук.

Він також зазначив, що за оцінками Bloomberg, у 2022 році Росія отримає від продажу нафти та газу 321 млрд доларів США, що дозволить Путіну продовжувати війну проти України.

Він підкреслив, що для того, щоб переконати західні корпорації припинити фінансування війни ДТЕК разом з "Укренерго" та "Нафтогазом" створили проєкт Stop Bloody Energy, в рамках якого було зібрано інформацію про компанії, які продовжують співпрацю з Росією в енергетичному секторі.

"Кожен свідомий громадянин може побачити хто, попри думку абсолютної більшості світу, залишається на боці Путіна, на боці вбивств та на боці зла. Путіна потрібно зупинити. Цю війну треба зупинити. Зробити це можна лише спільно", - додав Сахарук.