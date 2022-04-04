"Западные элиты все еще в опасных иллюзиях": ОП на игнорирование Меркель приглашения в Бучу

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал игнорирование экс-канцлером Германии Ангелой Меркель приглашения в Бучу, где Россия совершала зверства. Он заявил, что западные элиты все еще остаются в опасных иллюзиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Подоляка в Twitter.

"Реакция госпожи Меркель на предложение посмотреть на зверства россиян в Буче указывает на то, что западные элиты все еще остаются в опасных иллюзиях. Возможное решение - отправить на аккаунты европолитиков фотодокументы о "Бучанскоой резне" и соответствующие выводы судмедэкспертов", - написал он.

Напомним, президент украины Владимир Зеленский обратился к бывшим канцлера Германии и президента Франции Ангелы Меркель и Саркози. Пригласил их лично посетить Бучу, чтобы увидеть замученных украинцев и последствия политических уступок России.

Об этом сама Меркель не отреагировала на приглашение президента Украины посетить Бучу, чтобы лично увидеть преступления российских оккупантов. И заявила, что все еще считает правильным решение не принимать Украину в НАТО в 2008 году.

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